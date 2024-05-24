ДПСУ: Росія не має достатньо сил для просування на велику відстань, але наступ на Сумську область не можна виключати

Наразі Росія не має достатньо сил для просування вглиб України на велику відстань. Їй бракує і техніки, і особового складу.

Але навіть попри це вона може атакувати задля створення паніки та розтягування Сил оборони. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Для розтягнення Сил оборони України, а також для паніки, вони можуть створити те саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації", – сказав він.

Кількість ДРГ ворога в Сумській області не збільшилася, але й не зменшилася: як і раніше, вона досить висока.

"Фактично найбільша їхня кількість – саме на напрямку Сумської області. Може бути по кілька разів на тиждень, може бути один раз на тиждень. Немає графіку їх заходу. Але Сумська область як і раніше, і місяцем до цього, і наприкінці минулого року, залишається найбільш активним напрямком, де ворог намагається застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи", – сказав він.

Що говорять про ймовірний наступ на Сумську область