В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міненерго попереджає про шахраїв, які спекулюють на темі відключень світла

Через фейкові сайти та боти можуть виманювати особисті дані та гроші.

Міненерго попереджає про шахраїв, які спекулюють на темі відключень світла
Фото: МВС

Міністерство енергетики на своїй сторінці у Telegram попередило про активізацію шахраїв, які користуються складною ситуацією з електропостачанням для дезінформації та незаконного збагачення.

Йдеться про створення фейкових сайтів, акаунтів у соціальних мережах та ботів, які мають на меті виманити у користувачів особисті дані.

Як стверджують у відомстві, кіберполіція під час минулорічного періоду блекаутів виявила схему, коли зловмисники за допомогою фальшивого телеграм-бота, що нібито належав енергетичній компанії, дізнавалися дані облікових записів та викрадали гроші. 

Тож урядовці закликають не довіряти стороннім ресурсам та не переходити за підозрілими посиланням. А усю інформацію щодо графіків відключень дізнаватися лише з офіційних джерел.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies