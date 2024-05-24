Партизани стверджують, що в Алушті уражено вузол зв'язку росіян

Завдано значних пошкоджень обладнанню, є багато знищених окупантів.

Партизанський рух "Атеш" на своїй сторінці у Telegram розкрив подробиці вибухів, які лунали у Криму ввечері у четвер.

Як стверджують проукраїнські агенти, в Алушті Сили оборони поцілили у вузол зв'язку росіян на території військової частини номер 28735. Це колишня українська частина, яку тепер використовує ворог.

Внаслідок атаки завдано значних пошкоджень обладнанню та ліквідовано чимало особового складу. Вірогідно, було також знищено пункт керування.

Станом на 3:20 за київським часом Сили оборони атаку на військові об'єкти в Криму не коментували.