ГУР підтримало проведення "форуму російської опозиції" у Львові

Кирило Буданов вважає цей захід "проявом боротьби проти кремлівської диктатури".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті висловило підтримку проведенню у Львові так званого "форуму російської опозиції".

Як стверджує відомство, в роботі заходу взяли участь "представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму", включно з делегатами від добровольчих підрозділів, які входять до складу Сил оборони України.

Начальник ГУР, Герой України Кирило Буданов вважає цей захід "проявом боротьби проти кремлівської диктатури, який сприяє перемозі України над агресором".

У ГУР також стверджують, що такі події "наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації сил з метою повалення диктатури в РФ".