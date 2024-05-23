Поліція повідомила про підозру чоловіку, який запустив в Києві феєрверк

Столичні правоохоронці встановили чоловіка, який в Дарницькому районі запустив феєрверк і повідомили йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Сьогодні, 23 травня, близько 4:00, невідомий на вул. Вірменській запустив салют.

“Правоохоронці вилучили з вулиці пускову установку від фейерверку та у ході подальших розшукових заходів встановили ймовірного підозрюваного. Як з’ясувалось останній мешкає у будинку неподалік. Під час спілкування з поліцейськими, 25-річний уродженець Донеччини у скоєнні кримінального проступку зізнався та пояснив свої дії бажанням розважитись”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Порушникові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Поліція Києва нагадала громадянам про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.