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Поліція повідомила про підозру чоловіку, який запустив в Києві феєрверк

25-річний уродженець Донеччини пояснив свої дії бажанням розважитись.

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який запустив в Києві феєрверк
Поліція повідомила про підозру чоловіку, який запустив в Києві феєрверк
Фото: Поліція Києва

Столичні правоохоронці встановили чоловіка, який в Дарницькому районі запустив феєрверк і повідомили йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Сьогодні, 23 травня, близько 4:00, невідомий на вул. Вірменській запустив салют. 

“Правоохоронці вилучили з вулиці пускову установку від фейерверку та у ході подальших розшукових заходів встановили ймовірного підозрюваного. Як з’ясувалось останній мешкає у будинку неподалік. Під час спілкування з поліцейськими, 25-річний уродженець Донеччини у скоєнні кримінального проступку зізнався та пояснив свої дії бажанням розважитись”, - розповіли в поліції.

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Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Порушникові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Поліція Києва нагадала громадянам про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

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