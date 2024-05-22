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Визначені на завтра Укренерго обсяги споживання покривають 75% потреб киян

Відключення плануються цілодобово.

Визначені на завтра Укренерго обсяги споживання покривають 75% потреб киян
Визначені на завтра Укренерго обсяги споживання покривають 75% потреб киян
Фото: EPA/UPG

На завтра Укренерго визначило обсяги споживання електроенергії, які дадуть змогу покрити 75% потреб киян та 87% потреб Дніпропетровської області. 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він уточнив, що відключення завтра плануються цілодобово.

Коваленко розповів, що вдень генерації більше, ніж уночі, з наступних причин:

  • вдень працює імпорт та аварійна допомога, а вночі здебільшого аварійки немає, імпортуються незначні обсяги;
  • також вдень дуже активно працюють сонячні електростанції, які виробляють значні обсяги електроенергії та дають можливість ГАЕС набрати воду, щоб виробляти електроенергію ввечері. 

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Коваленко зазначив, що сьогодні довелося перенести час застосування графіків, оскільки сонця вдень і зранку було недостатньо. 

Через це на завтра обмеження заплановані на цілий день.

“Поки що прогноз погоди безпосередньо впливає на те, чи буде у нас світло ввечері, чи ні”, - підсумував Коваленко.

  • Завтра, 23 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
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