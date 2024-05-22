Визначені на завтра Укренерго обсяги споживання покривають 75% потреб киян

На завтра Укренерго визначило обсяги споживання електроенергії, які дадуть змогу покрити 75% потреб киян та 87% потреб Дніпропетровської області.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він уточнив, що відключення завтра плануються цілодобово.

Коваленко розповів, що вдень генерації більше, ніж уночі, з наступних причин:

вдень працює імпорт та аварійна допомога, а вночі здебільшого аварійки немає, імпортуються незначні обсяги;

також вдень дуже активно працюють сонячні електростанції, які виробляють значні обсяги електроенергії та дають можливість ГАЕС набрати воду, щоб виробляти електроенергію ввечері.

Коваленко зазначив, що сьогодні довелося перенести час застосування графіків, оскільки сонця вдень і зранку було недостатньо.

Через це на завтра обмеження заплановані на цілий день.

“Поки що прогноз погоди безпосередньо впливає на те, чи буде у нас світло ввечері, чи ні”, - підсумував Коваленко.