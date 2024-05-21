Мінфін розмістив облігації на 10,5 млрд грн

ОВДП виставили у гривні та євро.

21 травня Міністерство фінансів розмістило облігації на понад 10,5 млрд гривень в еквіваленті.

За інформацією пресслужби відомства, ОВДП були у гривні та євро.

За гривневі облігації терміном на 1 рік і ставкою 15,05% до державного бюджету виручили 1,6 млрд грн, за ОВДП на 1,8 року під 16,07% - 3,1 млрд, а за ОВДП на 3,3 року під 16,93% - 3,1 млрд грн.

Фото: Мінфін Військові облігації

Єврові облігації терміном на 1 рік принесли до державного бюджету €60 млн. Ставка - 3,23%.

"Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни", - наголосили у Міністерстві фінансів.