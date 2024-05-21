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Уряд виділив на програму єВідновлення ще 428 млн грн

Наразі програмою скористалося понад 57 тисяч українців.

Уряд виділив на програму єВідновлення ще 428 млн грн
Наслідки обстрілу Харкова 14 травня 2024 року

Кабінет Міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми єВідновлення.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни", - пояснив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за рік програмою скористалося понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн.

"З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю", - сказав прем'єр-міністр.

  • Минулого місяця Мінекономіки повідомило, що за програмою єОселя 8 817 українців взяли кредити на придбання житла на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% виданих кредитів – на житло першого продажу.
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