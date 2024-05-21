Уряд виділив на програму єВідновлення ще 428 млн грн

Кабінет Міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми єВідновлення.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни", - пояснив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за рік програмою скористалося понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн.

"З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю", - сказав прем'єр-міністр.