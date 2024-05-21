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Зеленський обговорив з Бербок німецьку ініціативу щодо посилення ППО

Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого.

Зеленський обговорив з Бербок німецьку ініціативу щодо посилення ППО
Володимир Зеленський і Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський і Бербок обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові німецькі зенітно-ракетні комплекси.

Президент відзначив підтримку формули миру з боку Берліна.

На зустрічі також ішлося про рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні.

Крім того, Зеленський нагородив Бербок орденом Ярослава Мудрого за визначні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва. 

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