Спікер зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Стефанчук зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу.

“Український спікер, які і його заступники не приймають рішення про включення тих чи інших питань до порядку денного, тому що так прописаний регламент Верховної Ради України. Рішення приймається виключно погоджувальною радою, коди входять представники всіх франкцій”, – сказав Стефанчук.

Він пообіцяв, що зробить все, щоб на погоджувальній раді знайти компроміс із цього питання. Спікер пообіцяв проголосувати та підписати закон.