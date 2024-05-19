Владислав Власюк: «Росія втрачає щонайменше 170 млрд від санкцій, але продовжує заробляти шалені гроші на нафті»

Жодна країна світу не мала стільки санкцій, як Росія сьогодні — від цього дуже страждає її російська величавість, та це все ще не заважає їй заробляти шалені гроші на нафті, говорить радник керівника Офісу президента Владислав Власюк. Під час дискусійної панелі «Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора?» , що відбулася в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна», радник ОП з санкційної політики розповів про дієвість накладених на Росію санкцій, ставлення до них партнерів та намагання їх обійти. Тезово наводимо виступ Владислава Власюка.

Фото: Макс Требухов Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк

Санкції працюють

Якби існував рейтинг юрисдикцій або країн, які розуміються на санкціях, Україна була б у першій п’ятірці, каже радник голови ОП Владислав Власюк. Ми надали 40% інформації, доказів і рекомендацій до останніх санкційних пакетів, відтак російська агресія зробила Україну набагато вагомішою в багатьох питаннях світової політики, додав він.

«Санкцій багато. Безпрецедентно багато. Жодна країна в світі не мала стільки санкцій. Навіть Північна Корея, Іран, які десятиліттями живуть під санкціями, в тому числі під санкціями ООН, що відрізняє російську ситуацію.

І це, до речі, для нас непроста історія. Тому що щоразу, коли ми намагаємось розширювати санкційну коаліцію з 40+ країн або хоча б переконати Індію не купувати російську нафту, а Китай — менше постачати мікроелектроніку, вони кажуть: “Ваші санкції — односторонні”. Не ООН, а односторонні. А те що Рада безпеки ООН ніколи не накладе на Росію санкції, вони тактовно замовчують. І те, що 40+ країн дотримуються санкційних обмежень, що робить їх, на мій погляд, достатньо багатосторонніми, так само тактовно замовчують», — говорить Власюк.

Він нагадав, що Росія — найбільший у світі експортер ресурсів. «Ми звикли до постійного економічного зростання Росії. У них є можливість одночасно мільярдами красти, мільярдами наповнювати Фонд національного добробуту і при цьому достатньо непогано фінансувати всі свої ключові видатки — для них це оборонка. Зараз ми бачимо, що вже 30+ % їхнього бюджету – це армія. Це неймовірно багато і вже максимально нагадує Радянський Союз.

Але й ми бачимо, що цілі галузі – приміром, авіабудування, деревообробка, де основним ринком був Європейський Союз, окремі шматки нафтопереробки, окремі шматки машинобудування, просто зникли. Їх немає. Все», — заявив Власюк.

Зростання ВВП в РФ становить 2-3 %, і це ще з огляду на хорошу світову кон'юнктуру цін на нафту, зазначає радник очільника Офісу президента. «Це небагато. Уявіть, скільки було б без санкцій», — зазначає він.

Та, мабуть, найпомітнішим результатом санкційної політики, говорить Власюк, є збитковість «Газпрому» вперше з 1996 року — компанії, яка колись оцінювалася дорожче, ніж Apple чи Microsoft.

«Імперська російська величавість дуже сильно страждає в ті моменти, коли росіянам доводиться уклінно просити навіть не Китай, не Емірати, а інші країни в тому регіоні, допомогти щось купити, поставити або провести якусь відповідну транзакцію навіть не в юанях, а в третіх, четвертих валютах. Це те, де Росія опинилася в контексті світової економіки за наслідками свого цивілізаційного вибору. Там зараз немає інвестицій», — зазначає представник ОП.

Але санкцій недостатньо

Погана новина у тому, відзначає Владислав Власюк, що Росія продовжує заробляти на нафті, і немало — від 10 до 17 мільярдів щомісяця.

«Різниця в заробітку від експорту сирої нафти за лютий була 10 мільярдів, за березень — 17, за квітень — 17. Тобто плюс 7 мільярдів, тому що вони знову пристосувалися до нафтових санкцій. І ми про це говоримо, нас чують, побачимо», — говорить радник Андрія Єрмака.

Фото: Макс Требухов радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк

Ще з сумного — європейські компанії, які продовжують залишатися на російському ринку, сплачують шалені податки. Європейські банки заплатили в РФ 800 мільйонів євро податків за попередній рік, що вдвічі більше, ніж в будь-який інший рік, констатує Власюк.

«З одного боку, економічний тиск великий з конкретними результатами. Найскромніша оцінка втрат Росії від санкцій – 170 мільярдів. Але вони можуть дозволити їх втрачати, допоки спроможні продовжувати заробляти кошти. Що вони відносно успішно роблять», — каже представник ОП.

Водночас, акцентує він, накладені на Росію санкції спровокували серйозний зсув в багатьох економічних процесах. Приміром, країни Центральної Азії отримують неймовірні прибутки. Відбувається перенаправлення економічних і торговельних потоків.

«Це такий струс, який відбувся і продовжує відбуватись. І повірте, наша позиція і позиція багатьох партнерів полягає в наступному: санкцій мало, санкцій буде більше і більше.

Мені подобається метафора нашого співкоординатора Міжнародної санкційної групи експосла США в Росії Майкла Макфола, він каже, що, якщо ви неправильно запаркуєте автомобіль, будете отримувати штраф за порушення правил паркування щодня, допоки його не заберете, так це працює в США. Така ситуація з санкціями і наслідками для Росії», — заявив Власюк.

Фото: Макс Требухов радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк

Для партнерів санкції — не покарання, а засіб спонукання

Партнери України не сприймають санкції як покарання Росії, для них це засіб спонукати її до певної поведінки, говорить Владислав Власюк, і запити на їх скасування надходять досить часто.

«Добре що ми залучені до можливості санкціонувати когось конкретного або отримувати санкції на комусь. Це рідко стає публічним, але досить часто до нас за допомогою звертаються партнери, зокрема Великобританія, Євросоюз — до них надходять листи на скасування санкцій, які ними утримуються, а в них не вистачає доказів, тоді ми допомагаємо, і ці санкції встоюють. Зазвичай такі кроки робляться з ініціативи австрійців і угорців», — розповів Владислав Власюк.

Та, констатує він наостанок, рано чи пізно питання зняття санкцій і умов, на яких вони будуть зніматися, постане. Це питання часу.