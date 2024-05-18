Зеленський закликав Китай взяти участь у Саміті миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у Саміті миру. На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, адже це одна з країн, яка має вплив на Росію.

Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

За його словами, глобальні гравці, такі як Китай, "мають вплив на Росію. І що більше таких країн буде на нашому боці, на боці закінчення війни, я б сказав, то більше Росії доведеться рухатися і рахуватися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас", тоді як "Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", — зазначив Зеленський.