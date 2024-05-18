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Окупанти почали репресії на ТОТ шляхом "мобілізації" українського підпілля

Першими під репресії росіян потрапили вчителі.

Окупанти почали репресії на ТОТ шляхом "мобілізації" українського підпілля
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни продовжують поповнювати втрати особового складу армії РФ шляхом мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу колаборанти створили для цього цілу базу даних “небажаних осіб”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що колаборанти створили для так званої мобілізації на ТОТ  цілу базу даних тих, хто повертаються в міста, а також базу “небажаних осіб”. До таких потрапляють чоловіки, родичі котрих виїхали на підконтрольну українській владі території.

"Також кремлівські поліцаї та фсбешники взялися активно моніторити соціальні мережі місцевих мешканців. Якщо простежують бодай найменший натяк на проукраїнську позицію, таку людину автоматично вносять до категорії неблагонадійних. Після цього вручають повістку. Першими під каток мобілізації потрапили вчителі", — повідомляють у нацспротиві. 

Центр національного спротиву закликає українців, що мешкають на ТОТ ухилятися від служби в російських окупаційних військах.

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