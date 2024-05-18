ЗМІ: Україна просить США зняти заборону на удари по території РФ

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджує, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території Росії.

Журналісти також говорять, що Київ просить Вашингтон допомогти у визначенні цілей в РФ, які б ЗСУ могли уразити зброєю власного українського виробництва.

Адміністрація президента Джо Байдена нині нібито розглядає цей запит, який був отриманий минулого тижня.

Водночас Інститут вивчення війни вважає, що саме обмеження з боку США впливають на здатність українського війська захищатися на харківському напрямку. Росіяни мають змогу вільно збирати війська та техніку на своїй території перед перетином кордону та вступом в бій, а також завдавати авіаційних ударів.