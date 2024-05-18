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ЗМІ: Трамп хоче отримати контроль над Департаментом юстиції та ФБР

В разі обрання президентом республіканець обмежить незалежність органів, які висунули звинувачення на його адресу.

ЗМІ: Трамп хоче отримати контроль над Департаментом юстиції та ФБР
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп після повернення до Білого дому ставить собі за мету встановлення контролю над двома державними органами, відповідальними за кримінальне переслідування - Департаментом юстиції та Федеральним бюро розслідувань.

Як пише Reuters, радники республіканця вже розробили план "перезавантаження" цих установ, яке фактично позбавить їх декларованої незалежності від президента. 

Захоплення Департаменту юстиції буде відбуватися у два кроки: спершу його мають "заполонити" консерватори, які не здатні відповісти відмовою на контроверсійні накази з Білого дому. А згодом запланована реструктуризація, яка надасть право ухвалювати рішення не бюрократам-кар'єристам, а лояльним до адміністрації глави держави посадовцям. Це дозволить республіканцеві без опору просувати ідеї, які подобаються радикальній частині його виборців, а також в разі потреби розпочати судові процеси проти Джо Байдена.  

Що ж до ФБР, то Трамп помститься бюро за участь у висуненні проти нього звинувачень, суттєво обмеживши його повноваження та передавши їх іншим правоохоронним органам.

   

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