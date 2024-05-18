ЗМІ: Трамп хоче отримати контроль над Департаментом юстиції та ФБР

В разі обрання президентом республіканець обмежить незалежність органів, які висунули звинувачення на його адресу.

Дональд Трамп після повернення до Білого дому ставить собі за мету встановлення контролю над двома державними органами, відповідальними за кримінальне переслідування - Департаментом юстиції та Федеральним бюро розслідувань.

Як пише Reuters, радники республіканця вже розробили план "перезавантаження" цих установ, яке фактично позбавить їх декларованої незалежності від президента.

Захоплення Департаменту юстиції буде відбуватися у два кроки: спершу його мають "заполонити" консерватори, які не здатні відповісти відмовою на контроверсійні накази з Білого дому. А згодом запланована реструктуризація, яка надасть право ухвалювати рішення не бюрократам-кар'єристам, а лояльним до адміністрації глави держави посадовцям. Це дозволить республіканцеві без опору просувати ідеї, які подобаються радикальній частині його виборців, а також в разі потреби розпочати судові процеси проти Джо Байдена.

Що ж до ФБР, то Трамп помститься бюро за участь у висуненні проти нього звинувачень, суттєво обмеживши його повноваження та передавши їх іншим правоохоронним органам.