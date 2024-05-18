ЗМІ: Трамп хоче отримати контроль над Департаментом юстиції та ФБР

Дональд Трамп після повернення до Білого дому ставить собі за мету встановлення контролю над двома державними органами, відповідальними за кримінальне переслідування - Департаментом юстиції та Федеральним бюро розслідувань.
Як пише Reuters, радники республіканця вже розробили план "перезавантаження" цих установ, яке фактично позбавить їх декларованої незалежності від президента.
Захоплення Департаменту юстиції буде відбуватися у два кроки: спершу його мають "заполонити" консерватори, які не здатні відповісти відмовою на контроверсійні накази з Білого дому. А згодом запланована реструктуризація, яка надасть право ухвалювати рішення не бюрократам-кар'єристам, а лояльним до адміністрації глави держави посадовцям. Це дозволить республіканцеві без опору просувати ідеї, які подобаються радикальній частині його виборців, а також в разі потреби розпочати судові процеси проти Джо Байдена.
Що ж до ФБР, то Трамп помститься бюро за участь у висуненні проти нього звинувачень, суттєво обмеживши його повноваження та передавши їх іншим правоохоронним органам.
- Трамп не приховував, що в разі перемоги на виборах може організувати кримінальне переслідування свого опонента-демократа.