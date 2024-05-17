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Білий дім не в захваті від запрошення Росії на річницю висадки у Нормандії, - Politico

Втім, США підпорядковуються Франції як організаторам цього святкування.

Білий дім не в захваті від запрошення Росії на річницю висадки у Нормандії, - Politico
Фото: EPA/UPG

Білий дім незадоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду на святкування 80-ї річниці висадки у Нормандії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представників адміністрації Байдена.

“Ми підпорядкуємося уряду Франції, який організовує вшанування пам’яті в Нормандії. Але, можливо, це нагадає росіянам, що вони колись насправді воювали зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні”, - сказав один із чиновників.

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Також джерело видання зазначило, що в Білому домі вважають Макрона людиною, яка може мати вплив на Путіна. Тому Білий дім здебільшого прийняв зусилля Макрона підтримувати дипломатичні відносини з Москвою.

Таким чином, рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії здебільшого розглядалося через цю призму.

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