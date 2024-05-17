Білий дім не в захваті від запрошення Росії на річницю висадки у Нормандії, - Politico

Білий дім незадоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду на святкування 80-ї річниці висадки у Нормандії.
Про це повідомляє Politico з посиланням на представників адміністрації Байдена.
“Ми підпорядкуємося уряду Франції, який організовує вшанування пам’яті в Нормандії. Але, можливо, це нагадає росіянам, що вони колись насправді воювали зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні”, - сказав один із чиновників.
Також джерело видання зазначило, що в Білому домі вважають Макрона людиною, яка може мати вплив на Путіна. Тому Білий дім здебільшого прийняв зусилля Макрона підтримувати дипломатичні відносини з Москвою.
Таким чином, рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії здебільшого розглядалося через цю призму.
- У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без Володимира Путіна, через загарбницьку війну в Україні.