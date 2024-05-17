Джорджія Мелоні, Олаф Шольц та Емманюель Макрон розкритикували Косово за відмову втілити зобов'язання про створення Асоціації сербських муніципалітетів.

​Лідери трьох європейських країн попереджали Косово про відмову у вступі до Ради Європи

Лідери Італії, Німеччини та Франції 15 травня направили спільного листа прем'єру Косова Альбіну Курті, в якому повідомили, що заявка Косова на вступ до Ради Європи найближчим часом не буде схвалена.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на AFP.

Текст листа, який раніше поширювали косовські та албанські ЗМІ, підтвердили в Єлисейському палаці.

Джорджія Мелоні, Олаф Шольц та Емманюель Макрон розкритикували Косово за відмову втілити зобов'язання про створення Асоціації сербських муніципалітетів. Це мала би бути фактично самоврядна структура для сербського населення Косова.

"Ваша пропозиція (про вступ до Ради Європи. – Ред.) є неадекватною і нежиттєздатною у світлі нинішніх обставин у цих муніципалітетах", – йдеться в листі.