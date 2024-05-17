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​Лідери трьох європейських країн попереджали Косово про відмову у вступі до Ради Європи

Джорджія Мелоні, Олаф Шольц та Емманюель Макрон розкритикували Косово за відмову втілити зобов'язання про створення Асоціації сербських муніципалітетів.

​Лідери трьох європейських країн попереджали Косово про відмову у вступі до Ради Європи
​Лідери трьох європейських країн попереджали Косово про відмову у вступі до Ради Європи
Фото: Вйоса Османі / Twitter

Лідери Італії, Німеччини та Франції 15 травня направили спільного листа прем'єру Косова Альбіну Курті, в якому повідомили, що заявка Косова на вступ до Ради Європи найближчим часом не буде схвалена.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на AFP

Текст листа, який раніше поширювали косовські та албанські ЗМІ, підтвердили в Єлисейському палаці.

Джорджія Мелоні, Олаф Шольц та Емманюель Макрон розкритикували Косово за відмову втілити зобов'язання про створення Асоціації сербських муніципалітетів. Це мала би бути фактично самоврядна структура для сербського населення Косова.

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"Ваша пропозиція (про вступ до Ради Європи. – Ред.) є неадекватною і нежиттєздатною у світлі нинішніх обставин у цих муніципалітетах", – йдеться в листі.

  • Міністр закордонних справ Косово Доніка Гервалла-Шварц у листі до голови Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса повідомила, що уряд надішле до Конституційного суду Косово проєкт закону, у якому викладено пропозиції щодо муніципалітетів із сербською більшістю. 

  • У квітні на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) абсолютна більшість депутатів підтримала вступ Косова до Ради Європи. Щоб країна стала членом організації, фінальне рішення мав ухвалити Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів.

  • У березні в Парижі відбулось засідання Політичного комітету ПАРЄ. На засіданні комітет рекомендував запросити Косово до членства в організації.

  • Натомість президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації.

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