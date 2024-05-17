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​Глава МЗС Угорщини заветував резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру

Сіярто хотів, аби до резолюції включили інші мирні плани, але більшість відхилила його пропозицію.

​Глава МЗС Угорщини заветував резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру
Петер Сіярто
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру.

Як написав Сіярто на своїй фейсбук-сторінці, він пропонував додати до резолюції інші мирні плани.

"Сьогодні Рада Європи хотіла схвалити резолюцію, в якій вона хотіла визнати лише мирний план Президента Зеленського "формулою миру", яку слід розглянути та підтримати. Це неприйнятно для нас. Інші теж розробили мирні плани, які не гірші за плани українського президента", заявив угорський міністр.

Він висловив жаль з приводу того, що Рада Європи могла б стати "чудовою платформою  для створення миру, але після виключення росіян цю можливість втратили".

Глава МЗС Угорщини наголосив на необхідності проведення мирних переговорів між Україною і Росією замість "фантазій про ядерну війну".

"Я попросив включити інші мирні плани до резолюції Ради Європи. Це відкинула більшість. Ось чому я наклав вето, щоби не було цієї резолюції", — пояснив Сіярто.

  • На мирних переговорах між Україною і РФ наполягають, зокрема, Китай і Туреччина. 
  • Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що в разі потреби запропонує свою країну для проведення таких перемовин.
  • Цьогоріч турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, що готовий прийняти перемовини на своїй території.
  • У квітні 2022-го угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан запросив російського диктатора Володимира Путіна на мирні переговори до Угорщини разом із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи пропозиції таких перемовин, заявляв, що упродовж 2014-2022 років наша держава провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період досягнули 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.
  • Тим часом Україна ініціює Глобальний саміт миру, який 15-16 червня відбудеться на території Швейцарії. Росію туди не запросили.
  • Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 17 травня наголосив - перед тим, як говорити з Росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.
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