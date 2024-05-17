​Глава МЗС Угорщини заветував резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру

Сіярто хотів, аби до резолюції включили інші мирні плани, але більшість відхилила його пропозицію.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру.

Як написав Сіярто на своїй фейсбук-сторінці, він пропонував додати до резолюції інші мирні плани.

"Сьогодні Рада Європи хотіла схвалити резолюцію, в якій вона хотіла визнати лише мирний план Президента Зеленського "формулою миру", яку слід розглянути та підтримати. Це неприйнятно для нас. Інші теж розробили мирні плани, які не гірші за плани українського президента", заявив угорський міністр.

Він висловив жаль з приводу того, що Рада Європи могла б стати "чудовою платформою для створення миру, але після виключення росіян цю можливість втратили".

Глава МЗС Угорщини наголосив на необхідності проведення мирних переговорів між Україною і Росією замість "фантазій про ядерну війну".

"Я попросив включити інші мирні плани до резолюції Ради Європи. Це відкинула більшість. Ось чому я наклав вето, щоби не було цієї резолюції", — пояснив Сіярто.