Орбан покликав Путіна на мирні перемовини до Угорщини разом із Зеленським, Макроном і Шольцом

Угорський премʼєр також сказав, що його країна платитиме за газ у рублях, як Росія того вимагає.

Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан запросив президента РФ Володимира Путіна на мирні переговори до Угорщини разом із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (всі – глави країн "Нормандської четвірки").

Про це Орбан заявив на пресконференції 6 квітня, пише AFP.

За словами Орбана, Путін висловив готовність до такого формату, але заявив про певні "умови", додає The Guardian.

#BREAKING Hungary PM Orban says spoke to Putin to urge immediate ceasefire in Ukraine pic.twitter.com/n7YZskf4iz — AFP News Agency (@AFP) April 6, 2022

Орбан також сказав, що Угорщина "без проблем" платитиме Росії за газ у рублях, як вона того вимагає.

Нагадаємо, від сплати в рублях за газ відмовились країни G7. Європейські держави після повномасштабного вторгнення і особливо після публікації доказів звірств росіян в українських містах вирішили відмовлятися від російських енергоресурсів. Угорщина поки робити це не збирається.