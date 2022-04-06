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Орбан покликав Путіна на мирні перемовини до Угорщини разом із Зеленським, Макроном і Шольцом

Угорський премʼєр також сказав, що його країна платитиме за газ у рублях, як Росія того вимагає. 

Орбан покликав Путіна на мирні перемовини до Угорщини разом із Зеленським, Макроном і Шольцом
Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан запросив президента РФ Володимира Путіна на мирні переговори до Угорщини разом із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (всі – глави країн "Нормандської четвірки"). 

Про це Орбан заявив на пресконференції 6 квітня, пише AFP.

За словами Орбана, Путін висловив готовність до такого формату, але заявив про певні "умови", додає The Guardian.

Орбан також сказав, що Угорщина "без проблем" платитиме Росії за газ у рублях, як вона того вимагає.

Нагадаємо, від сплати в рублях за газ відмовились країни G7. Європейські держави після повномасштабного вторгнення і особливо після публікації доказів звірств росіян в українських містах вирішили відмовлятися від російських енергоресурсів. Угорщина поки робити це не збирається. 

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