У столиці Румунії Бухаресті автомобіль врізався у ворота посольства Російської Федерації. Машина спалахнула, а водій загинув.
Телеканал Digi24 з посиланням на джерела повідомляє, що водій діяв навмисно. Він на великій швидкості проїхав через паркани, встановлені біля посольства після протестів проти російського вторгнення в Україну, і врізався у ворота.
Після цього охоронець посольства зажадав, щоб чоловік негайно поїхав з території посольства. Водій щось крикнув у відповідь охоронцеві і нібито підпалив себе.
У мережі опублікували фото та відео з місця події.
Un șofer a intrat miercuri dimineața cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București pic.twitter.com/tssyblJQS6— Timpul (@Timpul) April 6, 2022
За даними джерел румунських видань, загиблий – Богдан Драгич. Його звинуватили у зґвалтуванні дітей, зокрема дочки. Драгич був президентом Асоціації захисту прав батьків.