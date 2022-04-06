Поліція каже, що водій, який внаслідок інциденту загинув, діяв навмисно.

У столиці Румунії Бухаресті автомобіль врізався у ворота посольства Російської Федерації. Машина спалахнула, а водій загинув.

Фото: replicamedia.md

Телеканал Digi24 з посиланням на джерела повідомляє, що водій діяв навмисно. Він на великій швидкості проїхав через паркани, встановлені біля посольства після протестів проти російського вторгнення в Україну, і врізався у ворота.

Після цього охоронець посольства зажадав, щоб чоловік негайно поїхав з території посольства. Водій щось крикнув у відповідь охоронцеві і нібито підпалив себе.

У мережі опублікували фото та відео з місця події.

Un șofer a intrat miercuri dimineața cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București pic.twitter.com/tssyblJQS6 — Timpul (@Timpul) April 6, 2022

Фото: twitter.com/Livearadro

За даними джерел румунських видань, загиблий – Богдан Драгич. Його звинуватили у зґвалтуванні дітей, зокрема дочки. Драгич був президентом Асоціації захисту прав батьків.