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Intel тимчасово зупинить діяльність у Росії

Водночас у компанії повідомили про намір підтримати 1,2 тисячі працівників у Росії "у цій складній ситуації".

Intel тимчасово зупинить діяльність у Росії
Фото: www.3dnews.ru

Найбільший американський виробник процесорів Intel тимчасово зупинить діяльність у Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно припинили всі ділові операції у Росії. Це відбувається після нашого попереднього рішення тимчасово зупинити всі постачання клієнтам у Росії та Білорусі", - зазначають на сайті американського виробника. 

Водночас у компанії заявили про намір підтримати 1,2 тисячі працівників у Росії "у цій складній ситуації".

"Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 наших співробітників у Росії. Ми також запровадили заходи забезпечення безперервності бізнесу, щоб мінімізувати збої в наших глобальних операціях", - повідомляє пресслужба Intel.

Раніше китайські виробники отримали повідомлення від Intel про заборону на постачання процесорів до Росії.

Також про припинення постачань до Росії заявила тайванська компанія TSMC – найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, який виготовляє процесори для AMD, Qualcomm і MediaTek, а також графічні чипи Nvidia. Також її продукцію використовують російські виробники чипів.

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