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Забруднення води на Тернопільщині, де уламки російської ракети влучили у склад міндобрив, локалізовано

У село Сапанів на Кременеччині підвозять бутильовану питну воду.

Забруднення води на Тернопільщині, де уламки російської ракети влучили у склад міндобрив, локалізовано
Фото: t.me/ternopilskaODA

Наразі всі населені пункти Тернопільської області, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб. Обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день.

Про це пізно ввечері 5 квітня повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму", – розповів він.

Голова ОВА додав, що керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. 

До села вже підвезли питну воду. 

Фото: t.me/ternopilskaODA

Фото: t.me/ternopilskaODA

"Ми сподіваємось, що вже завтра (6 квітня, – ред.) заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", – зазначив Труш.

Бутильовану воду у Сапанів довозили і вночі, повідомив голова ОВА уранці 6 квітня.

"Наразі ситуація під контролем. Про результати замірів шкідливих речовин - повідомлятиму", – додав він.

Як повідомляли, ввечері 4 квітня РФ знову обстріляла Тернопільщину. Ракету збили, а уламки пошкодили склад міндобрив на півночі області. Внаслідок викиду шкідливих речовин у Кременецькому районі виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква.

За словами голови ОВА, екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.

Нагадаємо, увечері 3 квітня РФ уперше завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Тернополі. Сили ППО знешкодили ракету, однак через ураження осколками цей об’єкт нині перебуває у непридатному для використання стані.

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