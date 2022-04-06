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Українські жінки-військовополонені були піддані катуванням та жорстокому поводженню, - омбудсмен

Їх обстригли, змушували роздягатись та присідати.

Українські жінки-військовополонені були піддані катуванням та жорстокому поводженню, - омбудсмен
Жінки військовослужбовці, після визволення з полону
Фото: ФБ Людмила Денісова

Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню.

Про це повідомляє Людмила Денісова Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук.

"Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально, - сказано у повідомлені.

Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову.

Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - зазначає Людмила Денісова.

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