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Торговельні мережі зможуть отримати пільгові кредити, - прем’єр

це дасть змогу поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками.

Торговельні мережі зможуть отримати пільгові кредити, - прем’єр
Фото: Пресслужба КМУ

Уряд прийняв рішення, яке дозволить торговельним мережам залучити пільгові кредити до 1 млрд грн строком на рік під 5%. 

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 квітня, повідомив сайт КМУ вечером цього дня.

«Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава допомагатиме магазинам, адже розуміє, що вони зіштовхнулися з низкою форс-мажорів і проблем.

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