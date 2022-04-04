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На Вінниччині правоохоронці упередили експорт продовольства до Білорусі на $500 тис.

На Вінниччині правоохоронці упередили експорт продовольства до Білорусі на $500 тис.
БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки України та ТУ Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому на території обслуговування Вінницької митниці виявили вантаж контрольних знаків, у кількості 70 000 шт, який належить білоруському товариству.

Про це повыдомляється на сайті БЕБ.

"Зазначеними контрольними знаками його український контрагент планував додатково маркувати продовольчі товари для експорту до білорусі. Відповідно до укладеного договору, загальна ринкова вартість цієї продукцїї складає понад $500 тис.", - сказано у повідомлені.

Правоохоронці вилучили з обігу відповідні уніфіковані контрольні знаки та унеможливили їх використання для маркування продовольчих товарів.

"За наслідками вжитих заходів, експортні операції з відправки продовольства, загальною вартістю понад 500 000 доларів США, до республіки Білорусь, яка сприяє здійсненню збройної агресії в Україні, упереджено", - йдеться в тектсі.

Нагадаємо, на Вінниччині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив на 24 млн грн.

Так, нещодавно за результатами заходів у Закарпатській та Івано-Франківській областях БЕБ ініціювало націоналізацію майна російської федерації на 1,16 млн доларів США.

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