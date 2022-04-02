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Стартує процес лібералізації вантажного транзиту з України до країн ЄС, - Кубраков

Угоду ратифікують усі держави-члени. 

Стартує процес лібералізації вантажного транзиту з України до країн ЄС, - Кубраков

Україна отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки у зв’язку з лібералізацією вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу.  

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі з очільником Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Генріком Гололеєм. 

“Маємо хорошу новину — нарешті на найвищому рівні ЄС отримали підтвердження можливості старту процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу”, - зазначив він.

За його словами, як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, угоду про лібералізацію вантажного транзиту мають ратифікувати усі держави-члени. “Ми розуміємо, що для європейців це буде вагомим кроком нам назустріч”, - сказав Кубраков.

 Наразі, за його словами, разом з міжнародними партнерами МІУ працює над тим, щоб підтримувати безперебійність роботи української логістичної системи, зокрема залізниці та Дунайських портів.

Міністр також нагадав, що уряд України вже прийняв рішення про додаткове покриття ризиків страховим компаніям. 

Це рішення стосується фрахтувальників, операторів, власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту. 

“Зараз Україна адаптується до нових умов. Відновлює роботу економіки, будує нові логістичні маршрути. Після перемоги над ворогом ми будемо сильніші та досвідченіші”, - підсумував Кубраков.

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