Мінцифри веде перемовини з командою міжнародної платіжної системи Stripe, аби відкрити сервіс для українців

Міністерство цифрової трансформації веде перемовини з командою міжнародної платіжної системи Stripe, аби відкрити сервіс для українців.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

“Працюємо над тим, щоб дедалі більше міжнародних компаній та сервісів ставали доступними в Україні. Дуже важливим для українців є Stripe, міжнародна платіжна система, що відрізняється швидкістю обробки платежів та високим рівнем безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Так, в Україні працює велика кількість спеціалістів з різних галузей, що продовжують надавати свої послуги онлайн на внутрішніх та зовнішніх ринках. Важливо, щоб у них були зручні варіанти оплати.

“Ми ведемо перемовини з командою Stripe, і нам важливо, щоб вони відкрили сервіс для українців. І щоб пришвидшити цей процес, запустили петицію. Підписуйте її та поширюйте серед ваших друзів та знайомих. Це дуже важливо для розвитку української економіки”, – додав він.