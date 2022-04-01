Львівщина запускає Програму підтримки бізнесу: підприємства можуть отримати до 500 тис. грн

На Львівщині невдовзі запрацює Програма підтримки бізнесу, завдяки якій фінансову допомогу нададуть щонайменше 250 підприємствам. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, це дозволить додатково створити 2,5 тисячі робочих місць.

“Ми разово надамо безповоротну фінансову допомогу бізнесу, який переїхав на Львівщину чи веде діяльність в нашій області. Програма реалізовуватиметься у період воєнного стану. Першочергово у неї заклали 50 мільйонів гривень”, - сказав він.

Програма розрахована на три основні завдання: надання безповоротної фінансової допомоги виробничим підприємствам, які перемістились у Львівську область; надання ваучерної підтримки мікро та малим підприємствам на маркетингові послуги або сертифікацію продукції; безповоротна фінансова допомога на закупівлю обладнання у галузі легкої та харчової промисловості, для машинобудівних підприємств.

За інформацією Львівської ОВА виробничі підприємства, які перемістилися на Львівщину, зможуть отримати 100 тисяч гривень та ще 100 тисяч гривень додатково, якщо буде створено не менше 20 нових робочих місць.

Ваучерна підтримка передбачає надання не більше ніж 50 тисяч гривень на маркетинговий ваучер, не більше ніж 80 тисяч гривень – на ваучер для сертифікації.

Підприємства легкої та харчової промисловості, машинобудівні підприємства отримають 500 тисяч гривень, якщо створять не менше ніж 5 робочих місць.

“Підприємства мають бути зареєстровані на території Львівської області. Щоб отримати допомогу, підприємство має подати відповідну заяву у Департамент економічної політики Львівської ОДА”, - пояснив Козицький, додавши, що одне підприємство може податись на одне завдання.