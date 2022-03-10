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Львівська ОВА надала контакти для підприємців, котрі бажають перенести виробництво на захід України

Близько 100 підприємств захотіли перенести свої потужності на Львівщину.

Львівська ОВА надала контакти для підприємців, котрі бажають перенести виробництво на захід України

Міністерство інфраструктури вирішує завдання щодо релокалізації виробництв зі східних областей на захід України.

Є можливість безкоштовно перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею – зокрема й на Львівщину, котра готова допомогти підприємцям з інших регіонів, зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Наразі до нас звернулося понад 100 підприємств з інших регіонів, які хочуть перенести свої потужності на Львівщину. Найбільше – з Київської та Харківської областей», – повідомив Козицький.

За словами голови ОВА, очолювана ним адміністрація розшукує на Львівщині інвестиційні ділянки, куди можна перенести потужності, а також підбирає великі приміщення, у тому числі й під склади.

Козицький закликав підприємців, котрі мають такі приміщення, звертатися у Департамент економічної політики Львівської ОВА.

Він також пообіцяв для всіх релокалізованих бізнесів сформувати пакет замовлень – для появи у них оборотних коштів та можливості виплат найманим працівникам.

Іншого роду допомога від Львівської ОВА полягатиме у полегшення перетинання кордону для експортерів, а також вирішення проблеми із купівлею валюти, якою підприємці розплачуватимуться за поставки імпорту. 

«Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком», – запевнив Максим Козицький.

Він також нагадав алгоритм дій для бажаючих перевезти підприємство на Львівщину.

Необхідно заповнити анкету за посиланням, а також написати на адресу investregionlviv@gmail.com, у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА та у ватсап за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

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