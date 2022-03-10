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Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків

Усе більше держав скорочують відносини з окупантами.

Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків
Фото: facebook.com/sip.airport

Китай не збирається постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків. Відповідну інформацію озвучив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.

РФ шукатиме запчастини в Туреччині та Індії, пише російський "Интерфакс". Чи здійснюватимуть постачання ці країни – невідомо. 

Влада Росії поклала відповідальність за пошук запчастин на самі авіакомпанії.

Нагадаємо, ЄС через повномасштабний напад Росії на Україну заборонив постачати запчастини для літаків країні-окупанту.

США своєю чергою попередили, що можуть застосувати "руйнівні" заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії. 

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