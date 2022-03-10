Британія запровадила санкції проти семи російських олігархів на £15 мільярдів

Під обмеження потрапили Абрамович, Дерипаска, а також керівники Роснафти, Транснафти, Газпрому, ВТБ і Банку "Россия".

Велика Британія оголосила про санкції проти семи російських олігархів, зокрема Романа Абрамовича та Олега Дерипаски. Загальна сума санкцій становить 15 мільярдів фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів).

Під обмеження потрапили також Ігор Сєчін, Олексій Міллер та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

На сайті британського уряду повідомляють, що закон про економічні злочини, який набуває чинності наступного тижня, дозволить уряду Великобританії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

Загалом під британські санкції потрапили:

Роман Абрамович – володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "ЕВРАЗ" і "Норникель";

Олег Дерипаска – володіє частками в En+ Group;

Ігор Сєчін – генеральний директор Роснафти;

Андрій Костін – голова правління банку ВТБ

Олексій Міллер – генеральний директор енергетичної компанії "Газпром"

Микола Токарєв – президент російської державної компанії "Транснафта"

Дмитро Лебедєв – голова ради директорів Банку "Россия"

"Сьогоднішні санкції ще раз показують, що олігархам і клептократам не місце в нашій економіці чи суспільстві. Маючи тісні зв’язки з Путіним, вони причетні до його агресії. Кров українського народу на їхніх руках", – прокоментувала рішення уряду міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.