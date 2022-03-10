Загинув екснардеп Євген Дейдей

Йому було 34 роки.

Народний депутат України VIII скликання Євген Дейдей загинув під час війни. Йому було 34 роки.

Про це повідомила його дружина Дарина Дейдей, повідомляє Суспільне.

"Не знаю, як тепер мені жити", – написала на своїй сторінці в Instagram дружина загиблого.

Фото: Сторінка дружини Євгена в Instagram

Євген Дейдей народився 12 червня 1987 року в м. Рені на Одещині. Його батько Сергій Якович Дейдей був депутатом міської ради міста Рені.

У 2004 році брав участь в акціях протесту під час Помаранчевої революції. В інтерв'ю 2015 року говорив, що має дві вищі освіти: закінчив Одеську політехніку й Інститут прокуратури та слідства Одеської юридичної академії.

У 2011 році був затриманий за розбійні напади, засуджений.

У 2014 році Євген Дейдей став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві. 10 вересня 2014 року на з'їзді партії "Народний фронт" разом з іншими командирами добровольчих батальйонів був включений до складу Військової ради України.

Того самого року був обраний до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії "Народний фронт". У березні 2015-го став членом міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль".

Був помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва.

У 2017 році Верховна Рада зняла з Дейдея депутатську недоторканність. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко оголосив йому підозру у незаконному збагаченні, яке розслідували НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На початку 2018 року Євген Дейдей розлучився зі своєю першою дружиною Інгою. 14 травня того самого року Дейдей одружився вдруге – його новою дружиною стала дочка прокурора Вікторії Кравчук – Дарія Лєдовських. 14 січня 2019 року в пари народився первісток – син Денис.