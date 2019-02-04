​Луценко в третий раз вернул САП представление о снятии неприкосновенности с нардепа Дейдея

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Евгения Дейдея (фракция "Народный Фронт").

Об этом он сообщил "Українським Новинам".

По словам генпрокурора, представление было возвращено из-за отсутствия доказательств, необходимых для его внесения в парламент.

Луценко добавил, что он уже в третий раз возвращает это представление.

Представление возвращено на дообработку.

Напомним, в июле 2017 года парламент отказался снять неприкосновенность с Дейдея.

Расследование по поводу доходов Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе следствия было установлено, что депутат в 2015-2016 годах приобрел квартиру и два автомобиля Audi Q7 на общую сумму 6,134 млн гривен. Это более чем в четыре раза превышает совокупный доход его семьи за 2007-2016 годы.