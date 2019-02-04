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Тимошенко пожаловалась в ГПУ и МВД на подкуп и увеличение реестра избирателей

Нардеп требует разобраться с фальсификациями.

Тимошенко пожаловалась в ГПУ и МВД на подкуп и увеличение реестра избирателей
Фото: Макс Требухов

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от Министерства внутренних дел расследовать массовый подкуп избирателей со стороны штаба действующего президента Петра Порошенко и обещает в ближайшее время подать соответствующее заявление. Об этом она заявила на заседании Согласительного совета.

По словам Тимошенко, на сегодняшний день создана сеть подкупа избирателей во главе якобы с нардепом Сергеем Березенко, где за голос платят 1000 гривен. 

"Такой масштабной коррупции я не помню ни на каких выборах, даже во времена Януковича", - отметил нардеп и потребовала

от министра МВД Арсена Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей.

Кроме того, она намерена подать второе заявление - об увеличении реестра избирателей. По словам лидера "Батькивщины" реестр избирателей увеличился на миллион человек. "И это тогда, "когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", - отметила нардеп.

Также она сообщила якобы о намерении власти снять защиту с бюллетеней для дополнительной и фальсификации и "вбрасывания".

«Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них всех «мертвых душ» и прекратить подготовку масштабных фальсификаций», - сообщила лидер «Батькивщины». Соответствующее обращение будет направлено, по ее словам, и генпрокурору.

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