В Раду внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием 4 февраля зарегистрировала законопроект №9524 о наблюдении за избирательным процессом в Украине.

Он касается законодательного запрета на работу российских наблюдателей на выборах президента и Верховной Рады Украины, сообщила один из соавторов документа, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах. На согласительном призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - говорится в фейсбуке Геращенко.

Текст законопроекта по состоянию на 13:25 не был опубликован.

Министерство иностранных дел Украины уже несколько раз говорило, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. На прошлой неделе глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что такое же решение примет и Центральная избирательная комиссия.

Климкин говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это совершенно неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.