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Рада может назначить дату выборов в ОТГ 10 областей уже завтра

Местные выборы не состоялись в декабре из-за введения военного положения.

Рада может назначить дату выборов в ОТГ 10 областей уже завтра
Спикер Рады Андрей Парубий
Фото: пресс-служба президента

Завтра, 5 февраля, Верховная рада может проголосовать за проведение выборов в отдельных территориальных громадах. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает РБК-Украина.

"Хочу напомнить еще об одном долге Верховной Рады. У нас собралось огромное количество назначений внеочередных выборов. Комитет проработал и выбрал из них около 30. Возможно, завтра после блока безопасности и обороны поставить назначение очередных выборов и проголосовать - это большой долг Верховной рады Украины", - сообщил Парубий.

По его словам, рассмотрение вопроса о выборах ОТГ в сессионном зале может занять не более получаса.

"Это реально. Это займет 10-15 минут, до 20 минут. Я знаю, что в зале могут возникнуть споры и дискуссии, но давайте отставим их в сторону и дадим местным громадам провести выборы. Это мое обращение ко всем главам фракций и народным депутатам", - добавил спикер.

Напомним, 23 декабря 2018 года в 78 объединенных территориальных громадах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО. В 10 регионах, граничащих с Россией, Приднестроевьем, Черным и Азовским морями выборы не состоялись в связи с введением военного положения.

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