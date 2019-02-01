Верховная Рада начнет новую сессию с изменения Конституции Украины

В повестке дня на следующей неделе - закрепление евроинтеграционного курса Украины в основном законе.

Верховная Рада намерена рассмотреть 7 февраля во втором чтении законопроект №9037, который закрепляет в Конституции полномочия парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключает из Основного закона норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Об этом говорится в расписании заседаний на 5-8 февраля.

Для принятия законопроекта за него должны будут проголосовать не менее 300 депутатов.

Проект дополняет преамбулу Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Статьи, определяющие полномочия Рады, Президента и Кабмина, запланировано дополнить положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Документ предусматривает исключение п.14 переходных положений Конституции, разрешающих использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.

Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.