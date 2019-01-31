Украинские выборы на 50% финансируются за счет теневых средств, - КИУ

Предвыборные кампании в Украине традиционно финансируются из теневых доходов, что составляет 50% объема финансирования. Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Громадське.

"Проблема теневого финансирования избирательных кампаний достаточно серьезная, потому что речь идет не просто о том, что политики оплатили борды или иную деятельность вне избирательного фонда. Речь идет о том, что политики используют наличные средства, говорится о черных кассах ... Эта технология имеет не один год и не один десяток лет. Традиционно с начала 90-х украинская политика и украинские выборы в объеме более 50% финансируются за счет теневых средств ", - сказал Кошель.

"Подавляющее большинство - это черный нал, об этом знают все это стало определенной традицией избирательной кампании. Очень важно, чтобы во время этих выборов мы заострили внимание на теневом финансировании ", - добавил глава КИУ.

Он также пояснил, что впрочем, законодательство не предусматривает жестких санкций в отношении зарегистрированных кандидатов за нарушение предвыборной кампании. То есть за нарушение никто из кандидатов не может быть снят с регистрации.

"А наказание в виде административной ответственности - не несет никакой угрозы, кроме привлечения внимания", - сказал Кошель.

Ранее в КИУ сообщали, что счета избирательных фондов открыли только 5 из 20 зарегистрированных кандидатов в президенты.

По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 кандидатов в президенты на выборах 31 марта, девятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации. Срок выдвижения кандидатур и подачи документов заканчивается 2 февраля, на следующей неделе начнется предвыборная агитация кандидатов.