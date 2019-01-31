Партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника ССО Кривоноса

Кандидат не входит в партию, но его поддержали первичные ячейки.

Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса. Об этом сообщает "Цензор.нет".

Фото: Цензор.нет Полковник Сергей Кривонос

Кривонос - первый замкомандира Сил специальный операций, он беспартийных, но кандидатуру предварительно согласовали в большинстве первичных ячеек партии. Замглавы партии Геннадий Фурсенко отметил, что Кривоноса также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.

Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился.

В ходе съезда делегаты в основном делились воспоминаниями о совместной боевой деятельности с Кривоносом, его героизме при освобождении Краматорска, эффективном управлении, отмечали, что история знает немало примеров того, как военный во главе государства выводил его из кризиса.

Также на съезде партии отметили, что им предстоит работа для участия в парламентских выборах.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.

"Любой гражданин Украины имеет право избирать и быть избранным, поэтому мое выдвижение не противоречит законодательству", - отметил Кривонос.

По состоянию на 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 26 кандидатов в президенты на выборах 31 марта, девятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации. Срок выдвижения кандидатур и подачи документов заканчивается 2 февраля, на следующей неделе начнется предвыборная агитация кандидатов.