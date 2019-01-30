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ЦИК зарегистрировал Зеленского и еще двух кандидатов в президенты

На выборы идут уже 26 человек.

ЦИК зарегистрировал Зеленского и еще двух кандидатов в президенты
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Центральная избирательная комиссия в среду, 30 января, зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты на выборы 31 марта. Ими стали артист Владимир Зеленский, бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская и бывший глава СБУ Игорь Смешко.

Решение было принято на очередном заседании Центризбиркома.

Зеленский был выдвинут в президенты 21 января партией "Слуга народа". Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находился в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Журналисты нашли у Зеленского три работающие российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В 2017 году "Грин филмс" получила от Минкульта РФ 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США). После того как это стало известно, Зеленский заявил, что уже написал заявление о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей кинофирмой на территории России.

Позже Зеленский заявил о выходе из акционеров Green Family.

Богословская баллотируется в порядке самовыдвижения.

Она заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, но дважды покидала ее.

В 2010 году Богословская уже баллотировалась в президенты, но заняла только 10-е место. За нее проголосовали 102 тысячи избирателей (0,41%).

Смешко - тоже самовыдвиженец. Он занимал высокие должности в конце 90-х - начале 00-х годов, в том числе был начальником Главного управления разведки Минобороны Украины (1997-2000), заместителем секретаря СНБО (2002-2003), главой СБУ (2003-2005).

7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы.

12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  4. Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
  5. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  6. Данилюк Александр, самовыдвиженец
  7. Добродомов Дмитрий ("Народный контроль")
  8. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  9. Кива Илья, Социалистическая партия
  10. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
  11. Кошулинский Руслан, "Свобода"
  12. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  13. Ляшко Олег, Радикальная партия
  14. Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
  15. Мураев Евгений, партия "Наши"
  16. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  17. Насиров Роман, самовыдвиженец
  18. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  19. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  20. Тарута Сергей, "Основа"
  21. Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
  22. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  23. Шевченко Игорь, самовыдвиженец
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