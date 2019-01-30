Выборы-19: день полуфинала

Счет игры пока неизвестен, тем более, что окошко, судя по всему, еще не закрыто.
Неясно, правда, куда дели клоуна, и как смогли без него обойтись,— лично я в этом увидел крайнее неуважение к профессии.
Впрочем, там правила игры свои, он не один, а один плюс один, так что может материализоваться в финале и без спортивных формальностей, так даже интереснее.
Заочный полуфинал был гораздо живее скучной очной встречи, так что достаточно весело всем было и без него.
И всё же — некая незавершенность. Мало того, что не было клоуна, так еще и певец отказался. Неужели народ оставят без полноценного зрелища?
Придется вместо них трудиться людям в погонах. Или хотя бы с вилами...