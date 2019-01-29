Внезапная болезнь Кличко – это удар по солидарности с Порошенко

Есть такой политологический термин «хромая утка». Это когда президент неминуемо покинет свой пост в ближайшее время. Либо по причине того, что это уже конец второго срока. Либо по другой причине – например, не имеет шансов на переизбрание.

Фото: kiev.klichko.org

В этот период изменяется отношение к президенту. Коллеги-президенты других государств откладывают переговоры до вступления в должность нового президента. Враги внутри страны становятся более дерзкими и смелыми, потому что ощущают снижение легитимности президента. Даже близкие партнеры и соратники реже откликаются на различные призывы о помощи.

На сегодняшний день Порошенко, строго говоря, нельзя назвать «хромой уткой» – он не обречен и имеет шансы на победу в президентских выборах. Но Виталий Кличко, судя по всему, имеет свое мнение и считает Порошенко «хромой уткой». По крайней мере, относится к нему именно как к «хромой утке». В частности, позволяет себе вести свою игру, игнорировать просьбы президента и фактически отказывать ему.

Причем, прямо сказать «извините, Петр Алексеевич, но я не буду участвовать в вашем выдвижении» Кличко не смог на закрытых переговорах. Вместо этого, он зачем-то пообещал прийти на выдвижение Порошенко – со скрежетом зубов, не хотя, но пообещал – и не придет. Формально – из-за давней травмы спины.

Возникает логичный вопрос – зачем таким образом и в такой форме давать заднюю? Зачем было доводить до того, чтобы пришлось обеспечивать себе неуклюжее алиби в виде внезапной «госпитализации» в Австрии? Кто поверит в это совпадение перед съездом Порошенко? Это же, очевидно, топорная «отмазка».

Или это так задумано – демонстративно дать пощечину по самолюбию Порошенко? Ведь удар Кличко даже не столько репутационный (хотя и это тоже – бросает тень токсичности на Порошенко), сколько психологический. Это моральная подножка. Это удар ножом в спину. Перед самым ответственным моментом – моментом официального выдвижения в президенты. Это можно смело назвать классической изменой и предательством.

Кроме того, нынешний прецедент с демаршем Кличко опасен тем, что заразителен для соратников Порошенко. Они посмотрели, раз Кличко так можно, то почему им нельзя? Это может стать импульсом для того, чтобы крысы бежали с тонущего корабля. Может запуститься «принцип домино» в отношении надежности партнеров Порошенко.

Например, мэр Харькова Геннадий Кернес или мэр Одессы Геннадий Труханов, которые и без этого не отличались благонадежностью, могут аналогично «кинуть» Порошенко в какой-нибудь ответственный момент.

Однако Кличко ступает на опасную тропу, дистанцируясь от президента. Потому что Порошенко просто так это не оставит. И, зная его психотип, непременно отомстит. Вспомните только, как он лишал гражданства своего бывшего друга Михаила Саакашвили и выдворял его из Украины. Или как он уничтожал рейтинг Арсения Яценюка за спиной у того. Так что «ответка» от Порошенко определенно прилетит Кличко.

А пока, в краткосрочной перспективе, штабу Порошенко не позавидуешь. Потеря важного VIP-агитатора за день до форума, на котором Порошенко заявит о выдвижении в президенты – это неприятный форс-мажор, который нужно пережить.