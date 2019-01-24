О повышении страховых лимитов в ОСАГО

Самое важное, что ожидает любой человек от страхования, в том числе и от страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – это надежная защита, которую пострадавшие в ДТП видят в своевременной выплате страхового возмещения в размере, покрывающем нанесенный ущерб.

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Новый 2019 год начинается с позитивных новостей для украинских автовладельцев. В конце первого квартала этого года запланировано повышение страховых лимитов в ОСАГО (максимальных сумм выплат) за ущерб имуществу, жизни и здоровью, нанесенный вследствие ДТП.

В настоящее время действуют следующие размеры лимитов:

o за ущерб имуществу или как часто говорят в повседневной жизни, «железу» – 100 000 грн. на каждого пострадавшего, но не более 500 тыс. грн. на всех пострадавших

o за ущерб жизни и здоровью пострадавшего – 200 000 грн. на каждого пострадавшего

Последний раз лимиты страховых выплат по ОСАГО повышались почти три года назад, МТСБУ было одним из инициаторов и активных сторонников этого решения.

Сейчас однозначно существует потребность в очередном увеличении лимитов. Во-первых, мы видим постоянный рост размеров выплат. Это обусловлено увеличением цен на запчасти, затрат на работы по ремонту автомобиля на СТО. По данным МТСБУ, количество страховых выплат по ОСАГО, когда размер ущерба имуществу превысил лимит в 100 000 грн., выросло за год примерно в 1,5 раза. Хотя сегодня такие большие выплаты (свыше 100 000 грн.) составляют чуть более 1% от всего количества, но при этом в общей сумме выплат это около 7%.

Что эти цифры на практике означают для пострадавших в ДТП? За 11 мес. 2018 г. по страховым случаям в ОСАГО осуществлено более 121 000 выплат, т.е. в более чем 1300 страховых случаев ущерб был свыше 100 000 грн., и максимального размера страховой суммы не хватило для полной компенсации причиненного в ДТП ущерба.

За этими безликими цифрами стоят тысячи живых людей, которым такая ситуация создает существенные проблемы и ухудшает качество жизни. Ситуация, когда сумма выплаты превышает страховую сумму, дискомфортна и несправедлива как для пострадавшего в ДТП, так и для виновника. Пострадавшему, который получит выплату от страховщика или МТСБУ, не покрывающую полностью ущерб, оставшуюся сумму придется получать с виновника. И чаще всего делать это через суд, что требует существенных затрат сил, средств и времени. Виновнику же ДТП, несмотря на то, что он застраховал свою автогражданскую ответственность, придется доплатить разницу из своего кармана. Иногда это могут быть очень значительные суммы.

Эта ситуация несправедлива, не способствует повышению доверия украинских граждан к страхованию, и нуждается в изменении.

Очередным шагом к решению подобных проблем и станет повышение лимитов.

К сожалению, без изменения в закон «Об ОСАГО», одним распоряжением Нацкомфинуслуг максимальные суммы страховых выплат могут быть увеличены только на размер показателя инфляции и уровня потребительских цен.

Сейчас они будут подняты на 30% и составят 130 000 грн за ущерб имуществу, и 260 000 тыс. грн за ущерб жизни и здоровью.

Обращаю внимание, что действовать новые лимиты будут только для договоров ОСАГО, заключенных после вступления в действие соответствующего распоряжения Нацкомфинуслуг. Поэтому хочу дать рекомендацию автовладельцам, которые хотят полностью обезопасить себя от неприятных неожиданностей на случай попадания в тот самый 1% страховых случаев, ущерб по которым превышает лимит страховых выплат: заключайте дополнительно к полису ОСАГО договор ДГО (добровольного страхования гражданской ответственности). За достаточно небольшую сумму (полис ДГО стоит 150-500 грн.) вы получаете дополнительный лимит выплаты на сумму от 200 тыс. до 1 млн. грн. и больше. Небольшая цена за собственное спокойствие, и уверенность, что в случае серьезного ДТП не придется доплачивать виновнику компенсацию ущерба из собственного кармана.

В свою очередь, наша – страхового рынка, Моторного Бюро, Нацкомфинуслуг задача – постепенно добиваться того, чтобы обеспечить надежную и полноценную страховую защиты каждому пострадавшему в ДТП. В том числе и за счет увеличения лимитов выплат по ОСАГО. В среднесрочной перспективе мы должны прийти к тому, чтобы максимальные страховые суммы постепенно приближались к европейским стандартам, где они составляют миллионы евро.

Напомню, что значительный и существенный рост размеров страховых сумм был заложен в новой редакции закона «Об ОСАГО» (законопроект 3670-д), который Верховная Рада Украины не смогла принять в начале сентября прошлого года.

Однако это не означает, что работа над модернизацией сферы ОСАГО и над приближением уровня страховой защиты к европейскому будет отложена. Сейчас идет разработка новой редакции закона, регулирующего сферу деятельности ОСАГО. В него будут включены нормы о постепенном повышении лимитов, аналогичные тем что были заложены в законопроекте 3670-д, то есть мы будем стремиться законодательно обеспечить следующее:

Повышение страховой суммы за ущерб имуществу

o С 1 января 2020 г. – 500 тыс. грн. на одного потерпевшего и 2 млн. грн. на один страховой случай. До 1 января 2025 года. суммы постепенно должны быть повышены до 8 млн. грн. на одного потерпевшего и 16 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества потерпевших

Повышение страховой суммы за ущерб жизни и здоровью

o С 1 января 2020 г. – 1 млн. грн. на одного потерпевшего и 20 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества потерпевших. По состоянию на 1 января 2025 г. суммы постепенно увеличиваются до 20 млн. на одного потерпевшего и 100 млн. на один страховой случай, независимо от количества потерпевших.

В новый законопроект будет включен ряд положений, нацеленных на повышение качества страховой защиты. В частности, срок урегулирования (получения выплат) будет сокращен с момента подачи заявления в страховую компанию (действующая норма) с 90 дней до 60 дней. Предусмотрены также штрафы для страховщиков за несвоевременную выплату страхового возмещения – 20% от суммы, невыплаченной или недоплаченной пострадавшему.

Еще одно социально важное законодательным изменение, заложенное в новый законопроект, направлено на усиление гарантийной функции МТСБУ. Выплаты физическим лицам по обязательствам страховщиков, которые ушли с рынка ОСАГО (уже не являются членами МТСБУ, но еще не признаны банкротами) будут осуществляться гораздо быстрее. Поскольку по новым нормам, выплаты будут производиться не после завершения процедуры банкротства и подписания ликвидационного баланса, как это происходит сейчас согласно действующего законодательства, а сразу же после исключения компании из членов МТСБУ .

В новом году одной из наших основных, приоритетных задач по развитию рынка остается превращение ОСАГО в современную, клиенториентированную отрасль, обеспечивающую качественную защиту интересов пострадавших в ДТП. Повышение лимитов – важный шаг к этой цели.