Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»

Фото: НВ Святослав Вакарчук

Интрига с возможным выдвижением Вакарчука в президенты фактически закончилась на День независимости в прошлом году. Когда на своём грандиозном концерте в Киеве он НЕ объявил о своём выдвижении. Тогда был самый удобный момент.

После этого дня по законам политического жанра в свойственной ему манере сохранять таинственность образа Вакарчук просто продолжал держать интригу. Уже по инерции. (Попутно, по источникам в его окружении, он усиленно занимался повышением своей политической и макроэкономической грамотности. И будет продолжать это делать и дальше – поскольку хочет подойти к возвращению с большую политику хорошо подготовленным и разбирающимся в новом для него деле специалистом).

Интригу он удерживал до этой недели. На днях в своей речи Real changes in Ukraine – a must for a successful future («Настоящие изменения в Украине - необходимое условие для успешного будущего») в Украинском институте в Лондоне он дал понять, что примет участие в парламентских выборах осенью.

Сделав это опять же не прямо, а иносказательно: «Я в деле. Я хочу привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, нам нужны новые политические лидеры». Это можно трактовать как открытие сезона приёма заявок на поход «новых лиц» в новый парламент в одной партии с Вакарчуком. Что касается президентских выборов, то его с прошлого года готовят к участию в следующей кампании – 2024 года.

Попутно Вакарчук по-отечески дал наставления нынешним соискателям президентской должности. Чтобы правильно расставляли акценты в своей предвыборной активности. По словам общественного деятеля, предложившего стране свой рецепт жизни в «Десяти пунктах», основной акцент кандидатам нужно делать не на войну с РФ. А сосредоточиться на изменении судебной системы и борьбу с коррупцией. Собственно, об этом же он уже и писал раньше, и говорил в вышеупомянутых «десяти пунктах».

Очередное уточнение политического курса Вакарчука, скорее всего, последует в апреле, между первым и вторым турами выборов. Когда представится удобная возможность конкретизировать свои пожелания к одному из участников второго тура и сделать первые практические прикидки на парламентские выборы осенью.