Інвестиції заради перемоги – досвід Netpeak Group

Щиро впевнена: люди, які ведуть бізнес в Україні на третій рік повномасштабної війни, показують дивовижну здатність працювати і розвиватися попри всі виклики. Проте навіть вони втомлюються (це нормально за 1036 тривожних днів), і сигнали про це з’являються все частіше: зокрема, про зменшення кількості донатів, про відхід від волонтерства тощо.

Фото: Міністерство енергетики України

Як на мене, єдиний варіант не втомлюватися від чогось – зробити це частиною своєї рутини, а для цього – налагодити системну роботу. Ця історія про те, як ми в Netpeak Group налагодили системну підтримку держави та проєктів, що наближають перемогу. Вірю, наш досвід може бути корисним для інших українських компаній, які шукають свій шлях регулярної допомоги країні.

З чого ми почали?

1. Донати. Фінансова підтримка армії, економіки та гуманітарних проєктів

З самого початку – обирали різні проєкти, як в армії, так і для захисту тих, хто в тилу. Це має і чисто психологічний ефект – коли донатиш тільки на щось одне, рано чи пізно починаєш думати: «Щось нічого не змінюється. Певно, можна перестати донатити, ніхто не помітить».

Навпаки, коли в компанії багато проєктів з фінансової підтримки армії та суспільства, зміни більш помітні, ви ніби тісніше взаємодієте з різними верствами соціуму.

На які проєкти донатили Netpeak Group у 2024 році:

2 мільйони гривень – на підтримку Охматдиту через платформу UNITED24 від Kiss My Apps, Netpeak Agencies Group, Tonti Laguna Group та Inweb. 1,5 мільйона гривень – на підтримку морських дронів для СБУ Sea Baby від Tonti Laguna Group та Netpeak Agencies Group. 1,36 мільйона гривень – на підтримку організації Superhumans від групи диджитал-агентств Netpeak. 1,5 мільонів гривень задонатила Kiss My Apps на НГУ «Хартія» в рамках двох благодійних аукціонів під час конференцій Netpeak Group Pulse. 1,2 мільйона гривень на проєкт Buntar Aerospace від Tonti Laguna Group. 1 мільйон гривень від Kiss My Apps на школу операторів БпЛА від БФ «Повернись живим». 1 мільйон гривень задонатила група диджитал-агентств Netpeak у рамках збору Odesa Business Club на дистанційні бойові станції та M2 Browning. 500 тисяч гривень – на пожежну автівку для ДСНС від Netpeak Group. 400 000 гривень задонатила стартап-студія мобільних застосунків Kiss My Apps для книжкового простору «Сенс» на Хрещатику.

Окремо важливо залучати співробітників, які знаходяться в інших країнах, до підтримки військових та гуманітарних проєктів, а також до поширення наративів про боротьбу з російською агресією.

Наведу приклад агенції диджитал-маркетингу Netpeak Bulgaria.

З початком повномасштабної війни команда болгарського офісу системно допомагала Україні попри неоднозначні політичні настрої в болгарському суспільстві та на фоні активної роботи російської пропаганди.

Ось що вони зробили за три роки:

1. Передали військовим та цивільним допомогу на суму 15 мільйонів гривень: дрони, тепловізори, генератори.

2. Створили медіапортал і фонд «Бесарабський фронт», який публікує хроніку війни болгарською мовою з охопленням до 200 тисяч людей на місяць.

3. Організували три експедиції в Україну, в межах яких передали:

– 40 генераторів і 20 Starlink для 3-ї ОШБр;

– понад 100 комп'ютерів для дітей у школах Миколаєва та Одещини;

– інтерактивні дошки, проектори та іншу техніку для 43 навчальних закладів у Миколаєві, Запоріжжі, Болградському й Ізмаїльському районах.

4. CЕО Netpeak Bulgaria Геннадій Воробйов зустрічався з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим, лобіюючи дипломатичну та військову підтримку України.

Як ще можна допомагати? Якісно робити свою роботу для тих, хто цього потребує на фронті чи в тилу. І робіть це безоплатно. Ми називаємо це pro bono.

Як це працює? Netpeak Group сплачує співробітникам диджитал-агенцій Inweb і Netpeak та AI-платформи телефонії, коллтрекингу та аналітики дзвінків Ringostat роботу над волонтерськими проєктами – вони допомагають гуманітарним і державним ініціативам.

Одним з таких проєктів стало партнерство з UNITED24 під час проведення «Game4Ukraine» на лондонському «Стемфорд Бридж». Група диджитал-агентств Netpeak на умовах pro bono створила та реалізувала digital-стратегію просування квитків на цей матч.

Матч зібрав 64 світових зірок футболу, 30 000 глядачів та мільйон євро на відбудову школи на Чернігівщині, яку зруйнували російські війська.

На такий тип донатів з початку повномасштабного вторгнення ми направили 27,6 мільйонів гривень.

Ще один дієвий спосіб залучити кошти та підтримати важливі ініціативи – благодійні аукціони для донатів. У 2024 році завдяки таким аукціонам, де серед лотів були зустрічі з засновником Netpeak Group Артемом Бородатюком та книги еміра Дубаї Мохаммеда ібн Рашида аль-Мактума «Моє бачення: виклики в перегонах за досконалістю» – нам вдалося зібрати 500 000 гривень на благодійність.

У серпні ми провели офлайн-конференцію Netpeak Group Pulse 2024 після чотирирічної паузи. Це був масштабний захід, який відзначив новий етап після переходу компанії на remote-first формат роботи. У рамках аукціону на конференції зібрали ще 500 000 гривень на потреби 13-ї бригади НГУ «Хартія». Найпопулярнішими лотами стали футболка збірної України з автографом Шевченка, продана за 80 000 гривень, та вінілова платівка «Океан Ельзи» за 50 000 гривень.

А в грудні ми відкрили Netpeak Group Pulse для всіх охочих та провели ще один аукціон. Цього разу ми підтримали Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри» та 13-ту бригаду НГУ «Хартія», зібравши 420 000 гривень.

Якщо говорити про системний підхід до донатів, то Netpeak Group також активно залучає партнерів та донаторів через власні громадські ініціативи. Так за 3 роки ми зібрали та передали 83 мільйони гривень. Додамо також прямі донати від компаній групи (44,8 мільйони гривень), і отримуємо загалом 155 мільйонів гривень, які Netpeak Group як бізнес передав українській армії і громадським проєктам з початку повномасштабного вторгнення.

Звісно, основні донати пішли на військові потреби – 67,6 мільйонів гривень, на гуманітарні проєкти – 64,5 мільйонів. Також ми підтримали IT-армію на 17,3 мільйонів гривень та вклали 4,4 мільйони в розвиток економіки країни.

Ці досягнення є результатом командної роботи, великого бажання допомогти Україні в цей вирішальний час та чіткого розуміння нашої місії – перейти з третього світу в перший в рамках одного покоління. Наша місія – багаторівнева, тому й допомагати країні під час війни ми вирішили на кількох рівнях.

У 2024 році Netpeak Group підписала 20 меморандумів та договорів з державними структурами, уклала партнерства з Міністерством економіки та Міністерством освіти, налагодила співпрацю з Суспільним. У військовій сфері ми підтримуємо кілька підрозділів Національної гвардії України, співпрацюємо з фондами «Повернись живим» і «Підтримай третю штурмову».

2. Кейси ради з питань підтримки підприємництва

У січні 2024 року Президент створив раду з питань підтримки підприємництва, яка виконує консультативні функції – підприємці мають змогу поділитися своїми компетенціями з державою. Засновник та CEO Netpeak Group Артем Бородатюк увійшов до складу ради, і тому я розкажу трохи про треки, до яких він залучений – адже роботу Артема в цій раді фінансують компанії Netpeak Group. Тож це також – допомога державі від групи компаній.

2.1. Платформа «Пульс»

«Пульс» – платформа, яка дозволяє підприємцям системно відстежувати та аналізувати якість державних послуг, а головне – залишити фідбек, скаргу чи описати проблему. Цей інструмент дозволяє виявляти системні недоліки у роботі держструктур, аналізувати тенденції та відстежувати успіхи. Артем працює над цим проєктом разом з українським підприємцем, співзасновником та СЕО monobank Олегом Гороховським.

На платформі вже доступна оцінка для 22 державних структур, зокрема Міністерства економіки, Податкової служби та Національного банку.

Реформування великої системи державного управління – це тривалий процес. Проте тепер є можливість вимірювати прогрес і конкретно визначати, що саме потребує вдосконалення.

2.2. Дашборд до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Це зручний інструмент аналізу даних про впровадження щодо бізнесу, які раніше були доступні в десятках таблиць чи закриті в принципі.

У дашборді є статистика справ, які прямо повʼязані з бізнесом та іншими «економічними» правопорушеннями. Загалом це відкриває шлях до подальшої диджиталізації процесів всередині прокуратури та державної служби загалом.

Чому це важливо? Бо диджиталізація процесів держави відіграє ключову роль у формуванні довіри до неї. З «цифрами» неможливо домовитись, а віртуальні дашборди – найкращий запобіжник від непрозорості.

В роботі ради з питань підтримки підприємництва також є ще низка треків, ви скоро про них дізнаєтесь. Однак ми поставили собі питання: якими ще компетенціями, окрім диджиталізації, ми, як група IT-компаній, можемо бути корисними Україні?

І вирішили використати наш багаторічний досвід у сфері рекрутингу (зокрема ШІ-фреймворк з найму LITI), завдяки яким наша група IT-компаній зросла до 1500+ співробітників. Тепер цей досвід і технології можуть працювати на розвиток країни.

3. Менеджери для держави

У процесі роботи з командою Мінеко засновник Netpeak Group Артем Бородатюк помітив важливу деталь: в міністерстві було чимало задач, які мав би виконати профільний менеджер – CDTO (Chief Digital Transformation Officer). Тому ми запропонували знайти такого менеджера, а також Product Manager для Офісу ефективного регулювання BRDO.

По суті, саме ці люди відповідальні за функціонування платформи «Пульс».

Згодом до Артема Бородатюка звернулись з проханням знайти ще п’ятьох менеджерів у різні міністерства – ці задачі взяла на себе наша рекрутингова агенція Netpeak Talent, а роботу команди рекрутерів оплатила стартап-студія мобільних застосунків Kiss My Apps (входить в Netpeak Group). Важливо, що для платників податків це не несло жодних витрат, тобто рекрутери не отримували виплат з держбюджету.

В результаті CDTO в Мінекономіці став Олександр Циборт, а Product Manager в BRDO – Костянтин Руденко.

Інші кандидати, яких відібрали для Міністерства цифрової трансформації, Мінекономіки та Міноборони, перебувають на етапі співбесід або затвердження (ми розкажемо про них пізніше).

Щоб знайти цих спеціалістів, команда з 6 рекрутерів Netpeak Talent провели 314 співбесід. Ця ініціатива – приклад того, як бізнес може допомагати державі під час війни не лише фінансово, а й через поділ компетенцій.

4. Освітні проєкти: підтримка підприємців і молоді

Коли вранці 24 лютого почалися перші прильоти, ми всі відчували певну безпорадність. Але зрештою зуміли зібратись і стати ефективними – кожен на своєму місці. Ми вирішили допомагати країні тим, що вміємо найкраще – ділитися знаннями та досвідом.

В 2024 році ми запустили освітні проєкти та громадські ініціативи:

1. Курс «Для менеджерів». На початку року засновник Netpeak Group Артем Бородатюк надав доступ до свого внутрішнього курсу 200 підприємцям. Артем відкрив для публічного доступу два відео з 38 – «Мені більше за всіх потрібно» та «Actionable follow-up». Це важливо, бо підприємці та ті, хто тільки починає свій шлях у бізнесі, зможуть оминути численні помилки.

2. Курс «Від початківця до експерта в ШІ». Спільно з Мінцифрою та Міносвіти Netpeak Group запустили безоплатний курс із використання штучного інтелекту. На сьогодні на курс зареєструвалися 23 599 студентів, з яких 6 352 отримали сертифікати про успішне проходження навчальних модулів. За планами уряду, до 2030 року Україна має увійти у трійку країн за рівнем розробки та впровадження рішень, що ґрунтуються на ШІ. Курс – частина цієї стратегії.

3. Q&A-сесії для підприємців. Цього року Артем Бородатюк провів 14 відкритих сесій та панелей з обговорення бізнесу, менеджменту та найму, які відвідали 5 000 гостей.

5. Податки і розвиток: кейс у цифрах

Останнє в цьому переліку, але не останнє за важливістю - підприємці та українці, що працюють, допомагають державі тим, що чесно сплачують податки.

За три квартали цього року компанії Netpeak Group збільшили сплату податків на 48% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Наш кейс – гарний приклад того, як реінвестування допомагає компаніям зростати і зрештою сплачувати більше податків. Хочеться, щоб Данило Гетманцев та його команда взяли до уваги цей момент і побачили на конкретному прикладі, що податкові надходження можуть збільшуватись не тільки за рахунок підвищення податків, а й при зростанні компаній, які реінвестують кошти.

Підсумки

Як бізнес може системно допомагати державі під час повномасштабного вторгнення:

Донатити. В різні фонди, збирати кошти партнерів, надавати послуги pro bono, збирати донати креативно. Класно працюють благодійні аукціони. Допомагати державі. Ділитися своїми компетенціями, якщо є можливість – допомагати з наймом. Створювати освітні проєкти – допомагати підприємцям та молоді отримувати корисні знання і переживати складні часи. Розвиватися і сплачувати податки – це не просто обов'язок, а можливість реінвестувати в свій бізнес, зростати, ще більше сплачувати податків, створювати робочі місця і таким чином допомагати економіці країни.

У часи, коли перед Україною стоять безпрецедентні виклики, бізнес може стати рушієм змін. Ми прагнемо, щоб синергія між державою та приватним сектором створювала рішення, які сприятимуть перемозі, відновленню та розбудові нашої країни.

Авторка: Ольга Пачесна, COO Netpeak Group