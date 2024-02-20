Тиск на бізнес шкідливий для відновлення України, адже саме бізнес залучає на це кошти, - посол США Брінк

Брінк підкреслила важливість у цьому випадку якісного правосуддя і прозорої роботи податкової, митної та інших служб.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати чули про проблеми з тиском на бізнес у нашій державі й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.

Як зазначила посол на брифінгу в Києві 20 лютого, американська сторона часто спілкується з бізнес-спільнотою США, тож проінформована про проблеми в Україні. Зокрема - проблеми бізнесу, який дотичний до оборонної галузі.

Посол сказала, що рада бачити кроки, які зробив Офіс Президента України, зокрема, щодо створення Ради з підтримки бізнесу.

Брінк наголосила, що для відновлення нашої держави потрібні чималі кошти, які можна залучити за допомогою бізнес-середовища. За підрахунками Світового банку, йдеться про 486 мільярдів доларів.

"Це величезні гроші. Ніяким донорам чи урядам це не вдасться заповнити. І єдине, що може це заповнити – це приватний сектор", - наголосила американський посол.

Брінк підкреслила, що дуже важливо, щоб в Україні було здорове "бізнес-середовище, яке має намір залучити ці іноземні інвестиції". Забезпечити захист бізнесу від посягань має судова система, а також податкова, митна та інші служби, які повинні працювати чесно.

Посол сказала, що не знає, хто стоїть за тиском на бізнес, але важливо це зрозуміти. Також Брінк підкреслила, що "важливо, щоб середовище було таким, у якому бізнес може досягти успіху та процвітати".

Щодо тиску на оборонний бізнес, то дипломат відзначила реакцію бізнес-спільноти, бізнес-лідерів та Офісу Президента на ці факти.