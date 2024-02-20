Зараз триває робота з розмінування.

Після підриву трьох чоловіків на міні у Харківській області правоохоронці виявили мінне поле.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці нагадали, що 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району підірвалися троє чоловіків. З них двоє загинули, третього шпиталізували.

Вибухотехніки з'ясували, що чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72.

Поруч поліцейські виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках. Їх знешкодили на місці.

Неподалік від місця підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мін ТМ-62М та підривачів МВП-62.

Зараз триває робота з розмінування.