Після підриву трьох чоловіків на міні у Харківській області правоохоронці виявили мінне поле.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці нагадали, що 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району підірвалися троє чоловіків. З них двоє загинули, третього шпиталізували.
Вибухотехніки з'ясували, що чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72.
Поруч поліцейські виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках. Їх знешкодили на місці.
Неподалік від місця підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мін ТМ-62М та підривачів МВП-62.
Зараз триває робота з розмінування.
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