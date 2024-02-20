Безпекова угода між США та Україною має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО, - посол США

Безпекова угода між Сполученими Штатами Америки та Україною має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.
Таку думку озвучила посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві 20 лютого.
Брінк сказала, що документ "надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам підтримку у сфері оборони у цей проміжний період" і наголосила, що Штати "підтримуватимуть Україну у разі нападу, або якщо війна припиниться, а тоді знову розпочнеться".
За словами посла, тема безпекової угоди між обома державами стане більш публічною найближчим часом.
- У серпні 2023 року Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Керівник ОПУ Андрій Єрмак тоді зазначив, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
- Минулого місяця Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори і відбулися уже два раунди.