Безпекова угода між США та Україною має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО, - посол США

Вашингтон надаватиме підтримку у сфері оборони у проміжний період перед вступом України до Альянсу.

Безпекова угода між Сполученими Штатами Америки та Україною має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.

Таку думку озвучила посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві 20 лютого.

Брінк сказала, що документ "надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам підтримку у сфері оборони у цей проміжний період" і наголосила, що Штати "підтримуватимуть Україну у разі нападу, або якщо війна припиниться, а тоді знову розпочнеться".

За словами посла, тема безпекової угоди між обома державами стане більш публічною найближчим часом.