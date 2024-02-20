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Розстріл українських полонених: Лубінець закликав цивілізований світ посилити тиск на Росію

Відомо, що спочатку окупанти повідомили міжнародних посередників про згоду провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу.

Розстріл українських полонених: Лубінець закликав цивілізований світ посилити тиск на Росію
Розстріляні воїни ЗСУ
Фото: Telegram Офіс Генпрокурора

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.

Він зазначив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

За його даними, через повне оточення опорного пункту “Зеніт”, командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених.

Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Українські військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

“Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт”. Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена”, – повідомив Лубінець.

Лубінець поінформував, що терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Він зауважив, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.

“Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу”, – написав обмудсмен.

  • 18 лютого в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 
  • Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.
  • Пізніше у Збройних Силах України повідомили, що перевіряють інформацію про шістьох полонених побратимів, яких росіяни розстріляли на околиці Авдіївки.
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