Міністр розвитку та технологій Польщі допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
Про це він сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє Rzeczpospolita.
“Можливо, рішення не буде, і нам доведеться запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України”, – сказав Кшиштоф Гетьман.
Водночас він висловив підтримку протестів.
“Я підтримую протести фермерів, вони протестують за справедливу справу”, – сказав Гетьман.
Він також вважає, що фермери блокують дороги, бо перебувають у відчаї.
“Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право протестувати, вони мають право виражати це різними способами”, – сказав політик.
Кшиштоф Гетьман додав, що фермери перебувають у дуже складній ситуації, оскільки "витрати сільськогосподарського виробництва надзвичайно зросли, і в той же час рентабельність сільського господарства різко скоротилося”.
Блокада українського експорту на кордоні з Польщею
- Сьогодні вранці польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона. Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.
- Зі свого боку, МЗС України заявило, що блокування польсько-українського кордону не може бути виправдане ніякими гаслами. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції, заявило МЗС України. Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій та забезпечити розблокування кордону.
- Раніше польські протестувальники заявили, що 20 лютого збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як йдеться у заяві протестувальників, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
- Зі свого боку, польські мисливці заявили, що приєднаються до фермерських протестів.
- Це вже не вперше, коли польські мітингарі висипають українське збіжжя. 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.