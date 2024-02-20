Міністр розвитку та технологій Польщі допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.

Про це він сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє Rzeczpospolita.

“Можливо, рішення не буде, і нам доведеться запровадити ембарго на всі сільськогосподарські товари з України”, – сказав Кшиштоф Гетьман.

Водночас він висловив підтримку протестів.

“Я підтримую протести фермерів, вони протестують за справедливу справу”, – сказав Гетьман.

Він також вважає, що фермери блокують дороги, бо перебувають у відчаї.

“Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право протестувати, вони мають право виражати це різними способами”, – сказав політик.

Кшиштоф Гетьман додав, що фермери перебувають у дуже складній ситуації, оскільки "витрати сільськогосподарського виробництва надзвичайно зросли, і в той же час рентабельність сільського господарства різко скоротилося”.

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